Contes et chants de Noël Fontaines Fontaines Catégories d’évènement: Fontaines

Yonne

Contes et chants de Noël Fontaines, 20 décembre 2022, Fontaines. Contes et chants de Noël

D955 Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne Théâtre de l’Atelier Bleu D955

2022-12-20 15:00:00 – 2022-12-23

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines

Yonne Fontaines Avec Sylvie Pothier et Inès Lopez Sanchez Mathély (chant).

A l’occasion des fêtes de Noël, un nouveau spectacle pour tous! Des contes et des chants traditionnels. +33 3 86 74 34 20 Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaines, Yonne Autres Lieu Fontaines Adresse Fontaines Yonne Théâtre de l'Atelier Bleu D955 Ville Fontaines lieuville Théâtre de l'Atelier Bleu D955 Fontaines Departement Yonne

Fontaines Fontaines Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaines/

Contes et chants de Noël Fontaines 2022-12-20 was last modified: by Contes et chants de Noël Fontaines Fontaines 20 décembre 2022 D955 Théâtre de l'Atelier Bleu Fontaines Yonne fontaines Yonne

Fontaines Yonne