CONTES ET CHANSONS EN PATOIS LOCAL Dollon Dollon Catégories d’évènement: Dollon

Sarthe

CONTES ET CHANSONS EN PATOIS LOCAL Dollon, 25 mars 2022, Dollon. CONTES ET CHANSONS EN PATOIS LOCAL Musée de la Musique Mécanique Grande Rue Dollon

2022-03-25 – 2022-03-25 Musée de la Musique Mécanique Grande Rue

Dollon Sarthe Dollon En patois local en majorité repris à partir de contes manceaux de Déan-Laporte, par Les Chemineux Entrée libre au chapeau. En patois local en majorité repris à partir de contes manceaux de Déan-Laporte, par Les Chemineux +33 7 66 54 54 12 http://www.musiquesmagiques.fr/ En patois local en majorité repris à partir de contes manceaux de Déan-Laporte, par Les Chemineux Musée de la Musique Mécanique Grande Rue Dollon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dollon, Sarthe Autres Lieu Dollon Adresse Musée de la Musique Mécanique Grande Rue Ville Dollon lieuville Musée de la Musique Mécanique Grande Rue Dollon Departement Sarthe

Dollon Dollon Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dollon/

CONTES ET CHANSONS EN PATOIS LOCAL Dollon 2022-03-25 was last modified: by CONTES ET CHANSONS EN PATOIS LOCAL Dollon Dollon 25 mars 2022 Dollon sarthe

Dollon Sarthe