Contes et chansons de Provence – Semaine Bleue 2021 Nyons, 9 octobre 2021, Nyons. Contes et chansons de Provence – Semaine Bleue 2021 2021-10-09 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-09 11:30:00 11:30:00 Agence du Service d’Aide à Domicile “Confiez-Nous” 25, Avenue Paul Laurens

Nyons Drôme Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021.

Partagez un moment entre parents, grands-parents et enfants, petits enfants, autour de contes et chansons de Provence. Par un conteur professionnel.

Gratuit et ouvert à tous (sur inscription). +33 4 75 28 47 75 https://www.confiez-nous.fr/auvergne-rhone-alpes/agence-de-nyons.html dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Lieu Nyons Adresse Agence du Service d'Aide à Domicile "Confiez-Nous" 25, Avenue Paul Laurens Ville Nyons