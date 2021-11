Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Contes et chansons de neige pour petites oreilles Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Contes et chansons de neige pour petites oreilles Sélestat, 1 décembre 2021, Sélestat. Contes et chansons de neige pour petites oreilles Sélestat

2021-12-01 16:00:00 – 2021-12-01 16:40:00

Sélestat Bas-Rhin Contes pour petits et grands, proposé par Geneviève Wendelski. Laissez-vous conter des histoires hivernales racontées par Geneviève Wendelski +33 3 88 58 85 75 Contes pour petits et grands, proposé par Geneviève Wendelski. Sélestat

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat