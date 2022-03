Contes et balade au Pays de Beuzec Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Contes et balade au Pays de Beuzec Concarneau, 27 mars 2022, Concarneau. Contes et balade au Pays de Beuzec Concarneau

2022-03-27 14:15:00 – 2022-03-27

Concarneau Finistère Concarneau Randonnée de 2 heures animée par les conteurs autour du plan d’eau du Moros. A l’arrivée boisson offerte au son de l’orchestre Orphéon. Chaussures de marche conseillées. concarneausolidaireetdurable@ecomail.bzh +33 2 98 97 01 44 Randonnée de 2 heures animée par les conteurs autour du plan d’eau du Moros. A l’arrivée boisson offerte au son de l’orchestre Orphéon. Chaussures de marche conseillées. Concarneau

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville Concarneau Departement Finistère

Concarneau Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Contes et balade au Pays de Beuzec Concarneau 2022-03-27 was last modified: by Contes et balade au Pays de Beuzec Concarneau Concarneau 27 mars 2022 concarneau finistère

Concarneau Finistère