Contes et Ateliers Motte-Bossut – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Contes et Ateliers Motte-Bossut – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Archives Nationales du Monde du Travail, 4 mai 2022, Roubaix. Contes et Ateliers Motte-Bossut – 2022 Année des Textiles du Monde #2

Archives Nationales du Monde du Travail, le mercredi 4 mai à 16:00

Lors des ateliers, les enfants ont été invités à écouter l’histoire de Louis Motte-Bossut et de sa filature, à toucher des matières liées au textile, à regarder différentes sortes de fi ls. Ils ont été sensibilisés au monde des archives et à la transformation du lieu : depuis le château de l’industrie jusqu’au centre d’archives. Puis ils ont fabriqué leur « Boît’Usine » : un ensemble de briques colorées destinées à redonner des couleurs à l’usine ! **Les Archives Nationales du Monde du Travail, vous invitent à venir découvrir leur petites boîtes au motif de briques et à découvrir comment le patrimoine textile roubaisien est raconté par les enfants.**

Entrée libre

Les Archives nationales du Monde du Travail vous invitent à la restitution de leurs ateliers jeune public. Archives Nationales du Monde du Travail 78, boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T16:00:00 2022-05-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Archives Nationales du Monde du Travail Adresse 78, boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX Ville Roubaix lieuville Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Departement Nord

Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Contes et Ateliers Motte-Bossut – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Archives Nationales du Monde du Travail 2022-05-04 was last modified: by Contes et Ateliers Motte-Bossut – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Archives Nationales du Monde du Travail Archives Nationales du Monde du Travail 4 mai 2022 Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix roubaix

Roubaix Nord