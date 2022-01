Contes Entre Deux Eaux Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Contes Entre Deux Eaux Luz-Saint-Sauveur, 11 février 2022, Luz-Saint-Sauveur. Contes Entre Deux Eaux LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur

2022-02-11 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-11 19:30:00 19:30:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Florent Mercadier vous invite à descendre le cours de la Garonne, de la montagne à l’océan, pour une traversée de l’Occitanie où se croisent des princesses espagnoles qui n’aiment pas les fruits, des lutins malicieux qui voudraient bien apprendre à voler, des notes de musiques… (à partir de 9 ans). Programmé dans le cadre du festival « Contes en hiver » Tarif : 8€/adulte

Tarif réduit : 5€/enfant +33 5 62 92 38 38 https://www.maisondelavallee.org/ LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT de Luz St Sauveur|CDT65 CDT65CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Contes Entre Deux Eaux Luz-Saint-Sauveur 2022-02-11 was last modified: by Contes Entre Deux Eaux Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 11 février 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées