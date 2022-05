CONTES ENTRE-AIDE ET ENTRAID

CONTES ENTRE-AIDE ET ENTRAID, 12 juin 2022, . CONTES ENTRE-AIDE ET ENTRAID

2022-06-12 – 2022-06-12 Contes animé par Rogélia Deturche et Gilles Ganaye pour découvrir les mondes; végétal, animal, humain avec les éléments naturels à 15h au Jardin Garrigue et Papillons. Interactions, synergies, dépendances, complémentarités. Éveil aux valeurs fondamentales. Ateliers manuels. Tarif de 10€ par personne. Tout public. Sur réservation. Contes animé par Rogélia Deturche et Gilles Ganaye pour découvrir les mondes; végétal, animal, humain avec les éléments naturels à 15h au Jardin Garrigue et Papillons. Interactions, synergies, dépendances, complémentarités. Éveil aux valeurs fondamentales. Ateliers manuels. Tarif de 10€ par personne. Tout public. Sur réservation. Contes animé par Rogélia Deturche et Gilles Ganaye pour découvrir les mondes; végétal, animal, humain avec les éléments naturels à 15h au Jardin Garrigue et Papillons. Interactions, synergies, dépendances, complémentarités. Éveil aux valeurs fondamentales. Ateliers manuels. Tarif de 10€ par personne. Tout public. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville