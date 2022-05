Contes enfants : A l’ombre de Notre-Dame Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’évènement: île de France

Contes enfants : A l'ombre de Notre-Dame Crypte archéologique de l'île de la Cité, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 09 juillet 2022

de 16h00 à 17h00

Le samedi 14 mai 2022

de 15h00 à 16h00

. payant A partir de 3 euros

Découvrez l’histoire de Paris en famille au travers de contes et légendes autour de Notre-Dame! CONTE JEUNE PUBLIC Contes et légendes autour de Notre-Dame. Notre-Dame se construit… Un bestiaire fantastique veille sur Paris… Un serrurier reçoit une étrange visite… Deux colombes célèbrent l’amour… Un ange s’envole d’une tour… Au Moyen-âge, les légendes fourmillent dans les ruelles étroites de Paris. EN FAMILLE Enfants à partir de 5 ans Durée : 1h00 Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/conte-l-ombre-de-notre-dame https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/conte-l-ombre-de-notre-dame

Conte enfants à l'ombre de Notre Dame

