“L’œil du dragon” Mélody vous conte l’histoire de Cheng et de Xiao, unis par une amitié hors du commun. Cheng est pécheur. Chaque jour, à bord de sa petite barque, il espère trouver de quoi nourrir son village. Un matin, il découvre un drôle d’animal enroulé autour de sa ligne. Xiao, un bébé dragon aux yeux de feu. Cheng et Xiao ne vont plus jamais se quitter. Mais sauront-ils résister aux dangers de la cité interdite et à l’appel de l’impératrice céleste ? Sous les notes enchanteresses de ses instruments de musique (flûtes chinoises, hang), Mélody vous entraîne sur le chemin mythique des légendes des dragons. Un conte fantastique à partir de 5 ans.

Mélody vous entraîne sur le chemin mythique des légendes des dragons. Un conte fantastique à partir de 5 ans. Institut Confucius 17 rue de Brest 35000 RENNES

2022-02-20

