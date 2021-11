Cerny Théâtre mobile Cerny, Essonne Contes en scène Théâtre mobile Cerny Catégories d’évènement: Cerny

Essonne

Contes en scène Théâtre mobile, 27 novembre 2021, Cerny. Contes en scène

Théâtre mobile, le samedi 27 novembre à 20:30

En soutien au projet de deux sportives qui participent à un raid sportif 100%féminin en janvier 2022 ,spectacle de conte de la Troupe de l’association “Une sorciére m’a dit” . L’argent récolté sera reversé à l’association Rose’up en faveur de la lutte contre le cancer du sein .

participation au chapeau en soutien de l’association Rose’n up

spectacle de contes Théâtre mobile avenue carnot Cerny Cerny Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:00:00

