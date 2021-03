Mondonville Médiathèque Mondonville Contes en pyjamas Médiathèque Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Contes en pyjamas Médiathèque, 7 mai 2021-7 mai 2021, Mondonville. Contes en pyjamas

Médiathèque, le vendredi 7 mai à 19:30

### Médiathèque – Familles En pyjama, avec son doudou, chacun s’installe dans le calme de la médiathèque pour écouter des histoires avant d’aller se coucher … **Sur réservation**

**En raison de la crise sanitaire, ce programme pourra être amené à évoluer.

Vérifiez le maintien de l’événement sur le site.** Mondonville – Service culturel Médiathèque 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-07T19:30:00 2021-05-07T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Médiathèque Adresse 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Ville Mondonville