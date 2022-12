Contes en pyjama Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Saint-Girons

Contes en pyjama 26 Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons

2023-01-21 20:00:00 – 2023-01-21 21:00:00

Médiathèque 26 Route de la Plage

Vielle-Saint-Girons

Landes Vielle-Saint-Girons Dans le cadre des Nuits de la lecture avec Marie de la compagnie Perlimpinpin « Fais moi peur! »

A partager en famille!

+33 5 58 47 94 62

Médiathèque 26 Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

