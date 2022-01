Contes en pyjama Médiathèque L@ Parenthèse Nivillac, 21 janvier 2022, Nivillac.

Contes en pyjama

Médiathèque L@ Parenthèse Nivillac, le vendredi 21 janvier à 18:30

Heure du conte pour les plus petits, invités à venir vêtus de leur plus beau pyjama et avec leur doudou, pour écouter de douces histoires sur le thème de l’amour et du sentiment amoureux, racontées par Kévin. Un joli moment à partager juste avant de rentrer dormir !

Gratuit. Jauge limitée. Réservation conseillée. Passe sanitaire pour les adultes accompagnateurs.

Enfile ton plus beau pyjama, prends ton doudou et viens écouter des histoires pleines de douceur & d’amour.

Médiathèque L@ Parenthèse Nivillac 1 Rue Joseph Dano 56130 Nivillac Nivillac Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:00:00