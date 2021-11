Lit-et-Mixe Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe Landes, Lit-et-Mixe Contes en pyjama Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Catégories d’évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Contes en pyjama Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe, 20 janvier 2022, Lit-et-Mixe. Contes en pyjama

Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:30 Nuit de la lecture dite du bout des doigts, avec Marie , venez en pyjama… Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe 93 rue de l’Hôtel de Ville 40170 Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lit-et-Mixe Autres Lieu Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe Adresse 93 rue de l'Hôtel de Ville 40170 Lit-et-Mixe Ville Lit-et-Mixe lieuville Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe