Contes en pyjama Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe, 20 janvier 2022, Lit-et-Mixe.

Contes en pyjama

Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:30

Nuit de la lecture dite du bout des doigts, en liberté, sans dire mot, au grand air sous une tente, entre les murs, les pieds dans l’herbe, au fil de l’eau, sur la plage du village, la tête dans les nuages, langue des signes, histoires du bout des doigts, en famille, toi, moi, ton cousin, ma cousine, sans oublier ta voisine Jauge : plus on est de fous plus on rit… Durée de la rigolade : quarante minutes, enfants de zéro à quatre vingt dix neuf ans et demi ; mine de rien, geste sans mot dire, langage, autrement et sans donner ta langue au chat pour autant, la tête à l’envers les dix doigts en l’air ; sans son, du bout des doigts …

Nuit de la lecture dite du bout des doigts, contes signés à découvrir en famille et en pyjama

Bibliothèque Municipale de Lit-et-Mixe 93 rue de l’Hôtel de Ville 40170 Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T20:30:00