Contes en pyjama Bibliothèque Jean de La Fontaine de Mainvilliers, 21 janvier 2022, Mainvilliers.

Contes en pyjama

Bibliothèque Jean de La Fontaine de Mainvilliers, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

« Contes en lumière (et en musique !) » Par Noémie Sanson (conteuse) et Jean-Claude Roche ( percussionniste) Contes en lumière, c’est avant tout un voyage sur les traces de petits et grands héros en quête de lumière. S’y déroulent les aventures de Jolie Chauve-Souris, voyageuse en quête de soleil, de Yanos, un jeune garçon à la recherche d’un dragon dévoreur d’étoiles et assoiffé de vie. On y suit aussi les préoccupations d’un père, cheveux grisonnants : ce vieil homme partira à la recherche d’une idée lumineuse pour éclairer l’avenir de ses enfants. Un voyage rythmé en musiques et par les vibrations des percussions ! Noémie SANSON : contes, chant, tambourin Jean-Claude ROCHE : kigonki, derbouka, tambour bodran, balafon Dès 5 ans Durée : 50 min

Soirée en pyjama, en robe de chambre et chaussons ! Les doudous sont les bienvenus !

Contes en pyjama

Bibliothèque Jean de La Fontaine de Mainvilliers 131, avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers Mainvilliers Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:00:00