Hall du Théâtre des 3 Chênes de Le Quesnoy, le samedi 9 octobre à 11:00 GRATUIT

Alternant solos et duos, accompagnés (ou pas) de quelques notes de Léon l’accordéon, Bernadette et Ernest Fougnies vous emmènent dans un univers où l’inattendu peut à tout moment surgir du quotidien. Hall du Théâtre des 3 Chênes de Le Quesnoy Le Quesnoy Le Quesnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T12:00:00

