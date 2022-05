Contes en musique Musée de l’école de Nancy, 14 mai 2022 22:15, Nancy.

Nuit des musées Contes en musique Musée de l’école de Nancy Samedi 14 mai, 20h15, 21h15, 22h15 entrée libre, nombre de places limité

Laissez-vous enchanter par des créations contées, chantées et mises en musique inspirées des œuvres du musée. Par Sophie Lévénez (conteuse) et Jean-David Rochoux (musicien).

A partir de 6 ans à 20h15 et à partir de 9 ans et + à 21h15 et 22h15

Le musée de l’École de Nancy, unique par ses collections et son ambiance, est le lieu idéal pour la compréhension et la découverte de la production artistique nancéienne. En 1935, Jean-Baptiste-Eugène Corbin (1867-1952) offre à la ville une collection importante de pièces de l’École de Nancy

http://www.ecole-de-nancy.com

36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy 54000 Nancy Grand Est