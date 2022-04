Contes en musique Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Contes en musique Espace Andrée Chedid, 23 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. Contes en musique

Espace Andrée Chedid, le samedi 23 avril à 15:00

Des sons et des mots. Une manière originale de découvrir ou redécouvrir les contes de notre enfance en famille. Atelier animé par Jocelyne, lectrice, accompagnée par les belles musiques de Guillaume. Un temps interactif pour initier son oreille musicale et développer son imaginaire ! Atelier à partir de 2ans Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T17:00:00

