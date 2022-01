Contes en musique Centre Hospitalier Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Contes en musique Centre Hospitalier, 21 janvier 2022, Carcassonne. Contes en musique

du vendredi 21 janvier au dimanche 23 janvier à Centre Hospitalier

Les référents et bénévoles de l’association Lo camin del sol de : Carcassonne Narbonne Perpignan Montpellier Toulouse Aix Marseille Montélimar Lyon Paris offriront un temps de lecture en musique pour les enfants malades et handicapés dans les services de pédiatrie et à l’extérieur

Enfants et familles de l’association, en lien avec les centres hospitaliers ou spécialisés

Des temps de Contes musicaux auprès des enfants hospitalisés et handicapés Centre Hospitalier 1060 Chemin de la Madeleine 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T01:30:00 2022-01-21T23:28:00;2022-01-22T01:30:00 2022-01-22T23:30:00;2022-01-23T01:30:00 2022-01-23T22:30:00

