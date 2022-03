Contes en musique avec Henri Mazeran & Olivier Depoix Pleumeur-Bodou, 23 avril 2022, Pleumeur-Bodou.

Contes en musique avec Henri Mazeran & Olivier Depoix Pleumeur-Bodou

2022-04-23 17:30:00 – 2022-04-23 18:30:00

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou

Henri et Olivier investissent le jardin de l’Auberge de Crec’h Bec pour une promenade dans les contes les plus incroyables, en mots et en musique.

Albin, ronchonneur de longue date, saura t-il saisir la chance qui lui est offerte par un étrange vieux bonhomme ? Et quel est donc le secret du Magicien des peurs ? Et pour Marie-Job Kerguenou de l’Ile Grande, jusqu’où la mènera cette commission à Lannion ?

Des destins tout simples, mais plein de surprises et saupoudrés d’un peu de sagesse !

Henri Mazeran, contes.

Olivier Depoix, accordéon, cornemuses.

Repli dans l’auberge en cas d’ouragan !

Possibilité de manger sur place à partir de 19h, réservez votre table par téléphone.

marie.foucher1988@hotmail.fr +33 7 81 21 73 61

dernière mise à jour : 2022-03-14 par SITARMOR