Contes en musique aux jardins Harfleur, mercredi 26 juin 2024.

Contes en musique aux jardins Harfleur Seine-Maritime

Par la compagnie La Belle Envolée.

Comme un écrin naturel et charmant, les Jardins familiaux nous ouvrent leurs portes pour un spectacle haut en couleurs, en parfums et en saveurs… Des contes, de la musique, du théâtre, l’ombre d’un grand arbre et hop ! Auprès du colombier, entre les grands murs de pierre, les jardins s’animent, les histoires se racontent, les notes de musique s’égrènent pour nous plonger petits et grands dans des mondes envoûtants… et amusants !

Pour les enfants de 3 à 7 ans Durée 45 min

Accès libre, sur réservation au 02 35 13 30 09 ou tourisme@harfleur.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 10:30:00

fin : 2024-06-26

Allée du Saint-Laurent

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

