Mandagout Gard Gîte d’Etape Cap de Coste Mandagout Gard 3 Mandagout Le Festival Culture Aigoual vous propose une soirée contes en musique avec la « Cie La Faute à Voltaire » à Cap de Côte.Sandie Blanc, Pascale Granjean et Ricardo Rueda vous emmèneront en musique, dans un étrange voyage à travers les voix des anciens, sur le chemin de la vie, passant par l’inconscience à la conscience et de la peur à l’amour. Horaires entre 18h et 21h en fonction du couvre-feu. Inscriptions au 06 04 50 70 70 (Culture Aigoual) ou au 04 67 82 64 67 (office de tourisme) dernière mise à jour : 2021-07-01 par

