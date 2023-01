Contes en hiver Bagnères-de-Bigorre, 19 février 2023, Bagnères-de-Bigorre .

Contes en hiver

LESPONNE à la Salle des Fêtes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées à la Salle des Fêtes LESPONNE

2023-02-19 16:00:00 – 2023-02-19

à la Salle des Fêtes LESPONNE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Durée : 1h15

Public : à partir de 6 ans

Bernard Barbier et Stéphane Vignon sont conteurs et musiciens tous les deux. De leur rencontre est née une irrésistible envie de jouer ensemble. Le violon pour Bernard, la guitare pour Stéphane, musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs… L’envie de lier contes et musiques était évidente. C’est par les contes qu’ils se sont connus. Chacun ayant son univers et sa faconde. A leur répertoire, ils ont ajouté des chansons à deux voix racontant elles aussi des histoires.

Contes enchantés : C’est un voyage sur terre, sur mer et vous pourrez aussi danser si vous le voulez !

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées et le Festival Contes en Hiver

Infos réservation : Centre culturel – 05 62 95 49 18

Tarifs : Normal 10€ – Réduit 6€ – Enfant jusqu’à 8 ans gratuit.

Par Bernard Barbier et Stéphane Vignon dans le cadre de la saison culturelle municipale.

Bernard Barbier et Stéphane Vignon présentent Contes enchantés suivi d’un temps de clôture du festival en musique à danser avec Bernard Barbier au violon.

à la Salle des Fêtes LESPONNE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-01-10 par