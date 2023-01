Contes en hiver Andrest Andrest Andrest Catégories d’Évènement: Andrest

Hautes-Pyrénées

Contes en hiver Andrest, 18 février 2023, Andrest Andrest. Contes en hiver ANDREST Médiathèque Andrest Hautes-Pyrénées Médiathèque ANDREST

2023-02-18 10:30:00 – 2023-02-18 12:00:00

Médiathèque ANDREST

Andrest

Hautes-Pyrénées Andrest La médiathèque d’Andrest propose une lecture de contes d’animaux par Bernard Barbier.

A partir de 3 ans. +33 9 64 15 17 58 Médiathèque ANDREST Andrest

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

