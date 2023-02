CONTES ELASTIQUES INIGO MONTOYA THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC, 25 mai 2023, NOISY LE SEC.

CONTES ELASTIQUES INIGO MONTOYA THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 20:30 (2023-05-25 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Le duo de musique électronique Iñigo Montoya présente sa nouvelle création, fruit d’une résidence innovante en Seine-Saint-Denis avec le réseau MAAD 93. Un spectacle de contes musicaux qui s’est construit notamment autour d’ateliers d’expression vocale et d’initiation au sampling avec des jeunes du territoire. Pour l’animation, les musiciens poursuivent leur collaboration avec le duo de graphistes Zeugl et proposent un singulier voyage. Chez Homère, lorsque Ulysse revient à Ithaque, il rencontre le chagrin, les géants et les sirènes. Mais si, lors de son Odyssée, il rencontrait plutôt le savoir ? Venant d’une île où n’existe ni la lettre A, ni le rythme, ni la couleur, le Ulysse d’Iñigo Montoya se confronte à l’apprentissage de nouveaux sens et de nouvelles formes d’expression. Entre concert, narration et vidéo, les contes élastiques du duo électronique s’écoutent et se regardent, sur un procédé oulipien, comme une métaphore du handicap. Musique et interprétation : Iñigo Montoya – Quentin Convard et Pierre Plantin, et deux musiciens (en cours) / Vidéo : Zeugl – Lolita Do Peso Diogo et Gabriel Weber Inigo Montoya Inigo Montoya

Votre billet est ici

THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC NOISY LE SEC 5, rue Jean Jaurès Seine-Saint-Denis

Le duo de musique électronique Iñigo Montoya présente sa nouvelle création, fruit d’une résidence

innovante en Seine-Saint-Denis avec le réseau MAAD 93. Un spectacle de contes musicaux

qui s’est construit notamment autour d’ateliers d’expression vocale et d’initiation au sampling

avec des jeunes du territoire. Pour l’animation, les musiciens poursuivent leur collaboration

avec le duo de graphistes Zeugl et proposent un singulier voyage. Chez Homère, lorsque Ulysse

revient à Ithaque, il rencontre le chagrin, les géants et les sirènes. Mais si, lors de son Odyssée,

il rencontrait plutôt le savoir ? Venant d’une île où n’existe ni la lettre A, ni le rythme, ni la couleur,

le Ulysse d’Iñigo Montoya se confronte à l’apprentissage de nouveaux sens et de nouvelles

formes d’expression. Entre concert, narration et vidéo, les contes élastiques du duo électronique

s’écoutent et se regardent, sur un procédé oulipien, comme une métaphore du handicap.

Musique et interprétation : Iñigo Montoya – Quentin Convard et Pierre Plantin, et deux musiciens (en cours) /

Vidéo : Zeugl – Lolita Do Peso Diogo et Gabriel Weber

.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici