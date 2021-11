Élancourt Médiathèque des 7-Mares Élancourt, Yvelines Contes du vent d’hiver Médiathèque des 7-Mares Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Médiathèque des 7-Mares, le samedi 11 décembre à 10:30

Dans les pays de neige, l’hiver est rude. On se réunit alors autour d’un bon feu pour évoquer d’étranges rencontres. Mais chut, la nuit tombe et la neige danse sous les étoiles… Écoutez ce que nous disent les histoires. _**Avec Nathalie Bondoux**_ À partir de 4 ans Sur réservation

Avec l’hiver, vient le froid, l’entre-aide, Noël, et son lot d’animaux de la forêt ou de la ferme, des histoires pour nous réchauffer ! Médiathèque des 7-Mares Centre des 7-Mares 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

2021-12-11T10:30:00 2021-12-11T11:30:00

