Contes du Temps perdu Besançon, 29 décembre 2022, Besançon . Contes du Temps perdu Horloge astronomique de Besançon Rue du Chapitre Besançon Doubs Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon

2022-12-29 – 2022-12-29

Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon

Besançon

Doubs 0 EUR Partez avec Esmé Planchon à l’assaut des secrets de l’Horloge astronomique de Besançon et tentez de retrouver le Temps. Ce dernier s’est perdu et tourne en rond dans les méandres du mécanisme de cette Horloge pas comme les autres. Parviendra-t-il à retrouver son temps ? Munissez-vous de vêtements chauds ; plaids bienvenus

Sur réservation Pour les vacances de Noël, le monument participe pour la première fois à la manifestation nationale Contes et Histoires. Enchantez vos fêtes de fin d’année avec un zeste de merveilleux et une pincée d’aventures et découvrez des histoires autour du temps qui passe dans cette horloge pas comme les autres imaginées par deux conteuses à l’occasion des fêtes de fin d’année. cathedrale-besancon@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 Rue du Chapitre Horloge astronomique de Besançon Besançon

