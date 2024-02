Contes du printemps qui gazouillent Chapelle Ste-Anne Lannion, samedi 2 mars 2024.

Contes du printemps qui gazouillent Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes-d’Armor

L’hiver se croit bien installé, mais les arbres et les oiseaux sont en rébellion, soutenus par nos conteuses et conteurs qui vont faire craquer le froid et annoncer la douceur printanière.

Par les Diseurs de conte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:30:00

fin : 2024-03-02

Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne lesdiseursdecontes@gmail.com

L’événement Contes du printemps qui gazouillent Lannion a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose