CONTES du MONDE Quimperlé, 12 janvier 2022, Quimperlé.

CONTES du MONDE Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé

2022-01-12 15:00:00 – 2022-01-12 16:00:00 Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts

Quimperlé Finistère

Dans le cadre de ses actions autour des transitions écologique, sociale et démocratique, @Babellium et le collectif Les Graines Ty Pouce vous invitent à des animations/ découverte des contes du monde. Venez écouter et vivre des histoires autour des intervenants de @babellium, venus d’ailleurs. Ils racontent dans leur langue maternelle puis en français une belle histoire emportée avec eux.

Avec Ekaterina POPOVA, nous iront aux confins de l’Europe, en Bulgarie.

Petits et grands, venez écouter et respirer.

+33 2 98 71 67 10

