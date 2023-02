Contes du monde Locmélar Locmélar Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Locmélar Avec le conteur Yann Foury. Embarquez pour une « conterée » : un voyage qui vous emmènera aux quatre coins de cette terre ou aux sept-coins-et-demi d’autres mondes. Nous louvoierons entre des contes traditionnels, merveilleux ou modernes, des mythes, des légendes… Nous affronterons des tempêtes de rire, des calmes plats d’émotions ou de câlines vagues de tendresse…

Yann Foury aime découvrir des cités perdues et explorer des mondes fantastiques en puisant son inspiration dans les légendes tourbées de Bretagne ou dans les contes glacés du Grand Nord. Avec toujours l’idée de placer l’imagination et le rêve au cœur de ses histoires… Spectacle au chapeau

Planche apéro à déguster sur place

A partir de 6 ans Au Mélar Dit. +33 6 38 79 68 25 https://fr-fr.facebook.com/LeMelarDit/ Locmélar

