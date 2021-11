Beauzelle Bibliothèque Municipale Beauzelle, Haute-Garonne Contes du mercredi – Mercredi 17 novembre Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Contes du mercredi – Mercredi 17 novembre Bibliothèque Municipale, 17 novembre 2021, Beauzelle. Contes du mercredi – Mercredi 17 novembre

Bibliothèque Municipale, le mercredi 17 novembre à 16:30

Pour les contes du mercredi, la bibliothèque de Beauzelle retrouve les enfants pour des moments de convivialité lors de spectacles… **Mercredi 17 novembre de 16h30 (précises) à 17h30, Niky Meyssac du Théâtre du Naïf, présente LE FEU DES OGLALAS !** _**L’inscription, gratuite, est obligatoire à partir du 1er novembre**_ **Plus d’infos :** 19 rue des Rossignols, [[bibliotheque@mairie-beauzelle.fr](bibliotheque@mairie-beauzelle.fr)](bibliotheque@mairie-beauzelle.fr) 05 82 99 11 68 [[www.bibliotheque.beauzelle.fr](www.bibliotheque.beauzelle.fr)](www.bibliotheque.beauzelle.fr)

Sur inscription

Le feu des Oglalas à la bibliothèque municipale ! Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T16:30:00 2021-11-17T17:30:00

