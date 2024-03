Contes du manège – Conte musical à partir de 4 ans Théâtre Mandapa Paris, mercredi 10 avril 2024.

Contes du manège – Conte musical à partir de 4 ans Embarquement pour un tour de manège au pays des Cyclopes et autres créatures fabuleuses de la Grèce populaire et mythologique. 10 – 12 avril Théâtre Mandapa Adulte 10 EUR

Enfant 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T10:30:00+02:00 – 2024-04-10T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T14:30:00+02:00 – 2024-04-12T15:30:00+02:00

Embarquement pour un tour de manège au pays des Cyclopes et autres créatures fabuleuses de la Grèce populaire et mythologique.

Vous y croiserez Pégase, le beau cheval blanc ailé ou le petit paon aux cent yeux, si espiègle parti en quête de sa pièce d’or.

Des histoires à découvrir, ponctuées de comptines en grec et en français.

De son enfance grecque, Nathalie Prokhoris, en fille spirituelle d’Ulysse, garde le goût des voyages au long cours et des quêtes à travers les histoires, les mythes et la littérature.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/contes-du-manege-2024-04-10-10-30 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte conte musical