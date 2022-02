Contes du Kamishibaï Louzy Louzy Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Louzy Deux-Sèvres Louzy Nadine Decorce viendra vous présenter des contes du Kamishibaï, pour tous les âges !

Mais qu’est ce qu’un kamishibaï ? C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un théâtre en bois (butaï). Il est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso pour le texte. Les planches sont introduites dans la glissière latérale positionnée au dos du théâtre en bois dans l’ordre de leur numérotation. Freepick

