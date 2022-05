CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES Centre d’art et de Culture, 10 mai 2022, Meudon. CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

Centre d’art et de Culture, le mardi 10 mai à 16:30

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix… _Grand Prix du Jury / Berlin 2021_ _Par le réalisateur de « Drive my car »_ DRAME / ROMANCE DE RYÜSUKE HAMAGUCHI AVEC KOTONE FURUKAWA… JAPON – 2021 – 2H01 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T16:30:00 2022-05-10T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES Centre d’art et de Culture 2022-05-10 was last modified: by CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 10 mai 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine