CONTES D'HIVER & DE SOLSTICE

La Salvetat-sur-Agout, 21 décembre 2022

100 Chem. du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

2022-12-21 10:00:00 – 2022-12-21 12:00:00

Hérault Le jour du Solstice d’hiver, venez écouter LUDIVINE HENOCQ raconter les « Contes d’Hiver et de Solstice ».

La lecture sera Suivie d’un goûter offert par la bibliothèque municipale

Bibliothèque de La Salvetat, à 15h.

Entrée libre-Mairie de La Salvetat +33 4 67 97 57 92 Ludivine Henocq

