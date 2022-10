Contes d’hiver Luz-Saint-Sauveur, 22 décembre 2022, Luz-Saint-Sauveur. Contes d’hiver

Avenue de Saint Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR Parc de la poste Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur

2022-12-22 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-22

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrnes Au cœur de la forêt, un sapin s’apprête à devenir roi. Dans la nuit calme, un bonhomme de neige s’éveille…

Et l’hiver vous emporte dans son tourbillon de secrets ! Inscription à l’office de tourisme. Tout public. Gratuit. LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Parc de la poste Adresse Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrnes

Luz-Saint-Sauveur Parc de la poste Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

Contes d’hiver Luz-Saint-Sauveur 2022-12-22 was last modified: by Contes d’hiver Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Parc de la poste 22 décembre 2022 Avenue de Saint Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR Parc de la poste Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes