Finistre Sibiril Pour fêter les monstres, sorcières et fantômes sortis du fond des âges pour Halloween, la bibliothèque Lire à Sibiril invite petits et grands à écouter des contes effrayants et lugubres au Château de Kérouzéré. Bonbons et chocolat chaud seront offert pendant le goûter partager (chacun peut emmener une spécialité culinaire).

sur inscription par mail ou par téléphone. lireasibiril@gmail.com +33 6 64 96 37 99

