Contes d’Halloween Sibiril Sibiril Catégories d’évènement: Finistre

Sibiril

Contes d’Halloween Sibiril, 29 octobre 2022, Sibiril. Contes d’Halloween

Château de Kérouzéré Chateau de Kerouzéré, 29250 Sibiril Sibiril Finistre Chateau de Kerouzéré, 29250 Sibiril Château de Kérouzéré

2022-10-29 – 2022-10-29

Chateau de Kerouzéré, 29250 Sibiril Château de Kérouzéré

Sibiril

Finistre Pour fêter les montres, sorcières et fantômes sortis du fond des âge pour Halloween, la bibliothèque Lire à Sibiril invite petits et grands à venir écouter des contes effrayants et lugubres au Château de Kérouzéré.

L’animation sera suivie d’un chocolat chaud et d’un goûter. Ceux qui le souhaitent peuvent emmener un gâteaux. Inscription souhaitée à lireasibiril@gmail.com ou au 06 64 96 37 99 Chateau de Kerouzéré, 29250 Sibiril Château de Kérouzéré Sibiril

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Sibiril Autres Lieu Sibiril Adresse Sibiril Finistre Chateau de Kerouzéré, 29250 Sibiril Château de Kérouzéré Ville Sibiril lieuville Chateau de Kerouzéré, 29250 Sibiril Château de Kérouzéré Sibiril Departement Finistre

Sibiril Sibiril Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sibiril/

Contes d’Halloween Sibiril 2022-10-29 was last modified: by Contes d’Halloween Sibiril Sibiril 29 octobre 2022 29250 Sibiril Sibiril Finistre Château de Kérouzéré Chateau de Kerouzéré Finistre Sibiril

Sibiril Finistre