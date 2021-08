Contes d’été, festival de théâtre en plein air Esves-le-Moutier, 12 août 2021, Esves-le-Moutier.

Esves-le-Moutier Indre-et-Loire Esves-le-Moutier

Le festival Contes d’été, pour sa deuxième édition, se tiendra du 12 au 15 août 2021.

Tous les soirs, nous jouerons Roméo et Juliette de Shakespeare à 20h45 et chaque soir ce spectacle sera précédé d’une forme courte (improvisation, musique, théâtre etc..) à 19h30.

Venez nous retrouver dans notre prairie, sous les étoiles et fêter avec nous le théâtre, la musique et l’été!

2ème édition du festival Contes d’été :

Venez nous retrouver dans notre prairie sous les étoiles.

contesdete@gmail.com +33 6 75 46 03 65 https://www.facebook.com/events/917664659086922/?ref=newsfeed

