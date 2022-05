Contes d’été Esves-le-Moutier, 4 août 2022, Esves-le-Moutier. Contes d’été Esves-le-Moutier

2022-08-04 19:00:00 – 2022-08-07 00:00:00

Esves-le-Moutier Indre-et-Loire Esves-le-Moutier 10 EUR 10 Le festival Contes d’été est un festival de théâtre en plein air en milieu rural. nIl se tient tous les ans, début août, pour quatre soirs dans la commune de Esves-le-Moutier en Indre-et-Loire. nChaque soir, nous proposerons une ou deux formes courtes (lecture, improvisation, danse, musique, pièce jeune public, performance, clown etc..) à 19h30, puis une pièce du répertoire, cet été La Dispute de Marivaux, à 20h30 les quatre soirs. Festival de théâtre en plein air en milieu rural où nous vous proposerons une ou deux formes courtes (lecture, improvisation, danse, musique, pièce jeune public, performance, clown etc..) à 19h30, puis une pièce du répertoire, cet été La Dispute de Marivaux, à 20h30 les quatre soirs. guillaume.gras88@gmail.com +33 6 75 46 03 65 https://www.desanimauxbizarresetvehements.com/contes-d-%C3%A9t%C3%A9 Le festival Contes d’été est un festival de théâtre en plein air en milieu rural. nIl se tient tous les ans, début août, pour quatre soirs dans la commune de Esves-le-Moutier en Indre-et-Loire. nChaque soir, nous proposerons une ou deux formes courtes (lecture, improvisation, danse, musique, pièce jeune public, performance, clown etc..) à 19h30, puis une pièce du répertoire, cet été La Dispute de Marivaux, à 20h30 les quatre soirs. Pablo Gallego

Esves-le-Moutier

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Esves-le-Moutier, Indre-et-Loire Autres Lieu Esves-le-Moutier Adresse Ville Esves-le-Moutier lieuville Esves-le-Moutier Departement Indre-et-Loire

Contes d’été Esves-le-Moutier 2022-08-04 was last modified: by Contes d’été Esves-le-Moutier Esves-le-Moutier 4 août 2022 Esves-le-Moutier Indre-et-Loire

Esves-le-Moutier Indre-et-Loire