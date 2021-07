Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît, Yonne Contes des Sages Soufis Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît Catégories d’évènement: Villiers-Saint-Benoît

Villiers-Saint-Benoît Yonne Villiers-Saint-Benoît EUR Volons ensemble vers Bagdad ou Ispahan ! Montez sur notre tapis magique et tirez les cartes ! A chaque carte correspond un conte que nous jouons pour vous. Comique, troublant ou envoûtant, chaque conte à sa saveur, sa couleur unique, sa sagesse cachée. Un spectacle arc-en-ciel où clown et mystique se fréquentent joyeusement.

Compagnie Premier Baiser.

