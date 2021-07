Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye, Yonne Contes des Sages Soufis Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

Yonne

Contes des Sages Soufis Tannerre-en-Puisaye, 27 août 2021-27 août 2021, Tannerre-en-Puisaye. Contes des Sages Soufis 2021-08-27 – 2021-08-27 Devant l’entrée du château fort 17 Rue du Château Fort

Tannerre-en-Puisaye Yonne EUR dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Tannerre-en-Puisaye Adresse Devant l'entrée du château fort 17 Rue du Château Fort Ville Tannerre-en-Puisaye lieuville 47.76319#3.12919