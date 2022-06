Contes des Sages Soufis Merry-la-Vallée, 7 août 2022, Merry-la-Vallée.

Contes des Sages Soufis

Cabaret des Oiseaux Lieu-dit les Vergers Merry-la-Vallée Yonne Lieu-dit les Vergers Cabaret des Oiseaux

2022-08-07 – 2022-08-07

Volons ensemble vers Bagdad ou Ispahan ! Montez sur notre tapis magique et tirez les cartes ! A chaque carte correspond un conte que nous jouons pour vous. Comique, troublant ou envoûtant, chaque conte à sa saveur, sa couleur unique, sa sagesse cachée. Un spectacle arc-en-ciel où clown et mystique se fréquentent joyeusement.

Apportez votre siège ou votre coussin… et une petite couverture ou un bon pull.

cie.premierbaiser@gmail.com https://www.compagniepremierbaiser.com/

