Contes des montagnes 2021-08-20 – 2021-08-20 La Source 66 Chemin des Dodes

Le Grand-Bornand Haute-Savoie Le Grand-Bornand Venez participer à un voyage avec Samuel Villien au fil des mots sortis des sous-bois. Découvrez des histoires dénichées à la lueur des étoiles et cueillies au creux d’un arbre, des contes d’origines pour apprécier la magie de la nature et ses secrets. infos@legrandbornand.com +33 4 50 02 78 00 https://www.legrandbornand.com/ dernière mise à jour : 2021-08-04 par Le Grand-Bornand Tourisme

Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Le Grand-Bornand