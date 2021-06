BERNIERES-SUR-MER Parking du restaurant "Le Père Tranquille" Bernières-sur-Mer Contes des marais du Platon Parking du restaurant « Le Père Tranquille » BERNIERES-SUR-MER Catégorie d’évènement: Bernières-sur-Mer

Contes des marais du Platon Parking du restaurant « Le Père Tranquille », 26 juillet 2021-26 juillet 2021, BERNIERES-SUR-MER. Contes des marais du Platon

Parking du restaurant « Le Père Tranquille », le lundi 26 juillet à 17:30

Partez pour une escapade imaginaire autour des contes des marais, immergé dans l’univers des mares. Apportez vos plaids et assises ! Tout public (dès 3 ans) (2-3km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Partez pour une escapade imaginaire autour des contes des marais, immergé dans l’univers des mares. Apportez vos plaids et assises ! Tout public (dès 3 ans) (2-3km/2h) – Niveau 1 Parking du restaurant « Le Père Tranquille » rue Victor Tesnière,14990,BERNIERES-SUR-MER BERNIERES-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T17:30:00 2021-07-26T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Bernières-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking du restaurant "Le Père Tranquille" Adresse rue Victor Tesnière,14990,BERNIERES-SUR-MER Ville BERNIERES-SUR-MER lieuville Parking du restaurant "Le Père Tranquille" BERNIERES-SUR-MER