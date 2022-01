CONTES DES FEES La Batterie, 16 avril 2022, GUYANCOURT.

CONTES DES FEES

La Batterie, le samedi 16 avril à 18:00

Après une vie mouvementée passée à tenter de se défaire d’un mari qui lui a été imposé alors qu’elle n’avait que 15 ou 16 ans, après s’être exilée en Angleterre et en Espagne, la baronne d’Aulnoy s’établit à Paris en 1690 où elle passera ses quinze dernières années. Elle y ouvre un salon littéraire très prisé et publie ses premiers récits inspirés de sa vie d’aventure. C’est en 1697 que paraîtront les quatre volumes des Contes des Fées dans lesquels se trouvent quelques-uns des plus grands chefs d’œuvre du genre. Aurore Evain restaure la mémoire de cette autrice oubliée et redonne à ces pépites littéraires l’éclat qui leur avait été ravi des siècles durant, accompagnées par des musiques composées par des femmes au XVIIe siècle. Séances scolaires : jeudi 14 et vendredi 15 avril à 9h45 et 14h15 Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine. Cie La Subversive / Ensemble baroque Les Mouvements de l’âme Texte Marie-Catherine d’Aulnoy Musique Élisabeth Jacquet de la Guerre, Mademoiselle Guédon de Presles, Mademoiselle de Menetou et Julie Pinel Mise en scène Aurore Evain Collaboration artistique Charline Fauveau Direction musicale Amal Allaoui Scénographie Charline Fauveau et Carmen Mariscal Costumes Tanya Artioli Avec Amal Allaoui (chant), Nathalie Bourg (distribution en cours) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,75€

Conte et musique / Tout public dès 6 ans Trois fées sorties d’un livre content les aventures d’héroïnes métamorphosées en animaux, sous la plume de la plus prolifique conteuse du Grand Siècle…

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T18:00:00 2022-04-16T20:00:00