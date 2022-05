Contes des Fées, de Marie-Catherine d’Aulnoy Espace Alya, 7 juillet 2022, Avignon.

**3 interprètes Théâtre & Musique Durée : 50 minutes** **Spectacle créé en avril 2022, en coproduction avec La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt / Ensemble Les Mouvements de l’âme. Avec le soutien du Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon et les éditions Talents Hauts.** Trois fées sorties d’un livre ressuscitent Belle aux cheveux d’or, Avenant et son fidèle chien Cabriole, et la mystérieuse Chatte blanche, sous la plume de la plus prolifique conteuse du Grand Siècle, au son des compositrices de l’époque. En 1697, la baronne **Marie-Catherine d’Aulnoy** publie ses 4 volumes des Contes des Fées, dans lesquels se trouvent quelques-uns des plus grands chefs d’œuvre du genre, dont _L’Oiseau Bleu_ ou encore _La Princesse Printanière_ qui annonce le célèbre conte de _La Belle et la Bête_. Aurore Evain restaure la mémoire oubliée de cette autrice et redonne à ses pépites littéraires l’éclat qui leur avait été ravi des siècles durant. Ce spectacle musical conte, avec facétie, les aventures de ces héroïnes métamorphosées en animaux et de leur courageux prétendants. **Mise en scène** : Aurore Evain **Direction musicale** : Amal Allaoui (Les Mouvements de l’âme) **Avec** Nathalie Bourg, Amal Allaoui (chant et flûte), Alice Trocellier (viole de gambe) **Costumes et scénographie** : Tanya Artioli avec le regard de Carmen Mariscal **Création lumière** : Jean-Michel Wartner Avignon OFF, Espace Alya, du 7 au 28 juillet, à 11h20 rue Guillaume Puy (7 minutes à pieds du théâtre, 78 rue des Infirmières – spectacle à 11h30), relâche les mardis. Deux contes en alternance : * _Belle aux cheveux d’or_ : les jeudis, samedis et lundis * _Chatte blanche_ : les vendredis, dimanches et mercredis [**Plus d’informations sur le site de la compagnie**](https://www.lasubversive.org/contes-des-fees/) [**DOSSIER DE CREATION**](https://www.lasubversive.org/wp-content/uploads/Contes-des-Fees-dAulnoy-Dossier-de-creation.pdf) [**TEASER**](https://youtu.be/T0_qwwY9Qe4)

