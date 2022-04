Contes déguisés – Vendredi 1er avril Bibliothèque municipale Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Grands et petits, habillés de vos plus beaux atours, vous êtes invités à écouter des histoires de 18h30 à 19h30. L’animation sera suivie d’un petit apéritif. Réservations auprès de la Bibliothèque par mail ou par téléphone, activité destinée aux enfants de 4 à 9 ans (1 accompagnant par groupe d’enfants).

Sur réservation

Organisé par la bibliothèque Bibliothèque municipale 9167F D20, 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

